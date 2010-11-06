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Коронавирус
Сергей Шолохов
№2
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
был в запасе
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Авангард
1 : 2
Луч
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1
Авангард
0
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Авангард
0 : 1
Урал
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Авангард
2 : 1
Иртыш
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2
Иртыш
1
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
Волга
3 : 0
Авангард
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3
Авангард
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур