Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Марио (Марио Альварес)
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Сарагоса
Возраст
39
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2013
20 мая 2013
пн
22:59
Мальорка
1 : 0
Бетис
20.05.2013
20 мая 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1
Сельта
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 35 тур
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
22:59
Бетис
1 : 1
Депортиво
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
22:59
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Депортиво
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:59
Бетис
0 : 0
Хетафе
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0
Хетафе
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
3 : 0
Бетис
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
22:59
Реал Сосьедад
3 : 3
Бетис
03.03.2013
03 марта 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
Бетис
3 : 0
Малага
28'
28'
28'
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
28'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
Эспаньол
1 : 0
Бетис
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
23:30
Бетис
0 : 0
Вальядолид
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0
Вальядолид
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
04.01.2013
04 янв. 2013
пт
23:30
Сарагоса
1 : 2
Бетис
04.01.2013
04 янв. 2013
пт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Бетис
1 : 2
Мальорка
47'
47'
47'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 48'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5
Бетис
1
минуты: 1' - 48' / Испания. Примера, 12 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
22:59
Бетис
2 : 0
Реал Сосьедад
54'
88'
54'
88'
54'
88'
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
19:00
Малага
4 : 0
Бетис
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
4
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
22:00
Бетис
2 : 4
Атлетико
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
Показать все игры