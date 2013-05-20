Марио (Марио Альварес)
№3
Защитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
39
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2013 20 мая 2013 пн 22:59
Мальорка
1 : 0
Бетис
20.05.2013 20 мая 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1
Сельта
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 35 тур
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
Бетис
1 : 1
Депортиво
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Депортиво
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 22:59
Бетис
0 : 0
Хетафе
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0
Хетафе
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс -:-
Валенсия
3 : 0
Бетис
17.03.2013 17 марта 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2013 08 марта 2013 пт 23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013 08 марта 2013 пт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:59
Реал Сосьедад
3 : 3
Бетис
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:59
Бетис
3 : 0
Малага
28'
28'
28'
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:59
28'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
Эспаньол
1 : 0
Бетис
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
11.02.2013 11 февр. 2013 пн 23:30
Бетис
0 : 0
Вальядолид
11.02.2013 11 февр. 2013 пн 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0
Вальядолид
0
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
04.01.2013 04 янв. 2013 пт 23:30
Сарагоса
1 : 2
Бетис
04.01.2013 04 янв. 2013 пт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 18:00
Бетис
1 : 2
Мальорка
47'
47'
47'
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
5 : 1
Бетис
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 23:30
минуты: 1' - 48'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5
Бетис
1
минуты: 1' - 48' / Испания. Примера, 12 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 22:59
Бетис
2 : 0
Реал Сосьедад
54'
88'
54'
88'
54'
88'
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:00
Малага
4 : 0
Бетис
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
4
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 22:00
Бетис
2 : 4
Атлетико
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 21:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур