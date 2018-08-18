Денис Синяев
№17
Полузащитник
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Команда
Авангард
Возраст
36
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0
Балтика
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Зенит-2
1 : 2
Авангард
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
1
Авангард
2
был в запасе
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
был в запасе