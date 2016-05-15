Икечукву Уче
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Химнастик
Возраст
37
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 13:00
Малага
4 : 1
Лас-Пальмас
15.05.2016 15 мая 2016 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
4
Лас-Пальмас
1
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Сельта
1 : 0
Малага
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1
Малага
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2016 02 мая 2016 пн 21:30
Малага
3 : 1
Леванте
02.05.2016 02 мая 2016 пн 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3
Леванте
1
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
Малага
1 : 1
Эспаньол
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1
Эспаньол
1
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 0:05
Бетис
0 : 1
Малага
20.03.2016 20 марта 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0
Малага
1
был в запасе
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Малага
1 : 0
Спортинг
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 29 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 0:05
Депортиво
3 : 3
Малага
06.03.2016 06 марта 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Малага
3
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Малага
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Малага
1
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 18:00
Малага
1 : 1
Реал
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1
Реал
1
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:15
Вильярреал
1 : 0
Малага
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:15
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Малага
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 24 тур