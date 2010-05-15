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Бланко Кепа
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:00
Атлетико
0 : 3
Хетафе
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
0
Хетафе
3
был в запасе
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:55
Хетафе
3 : 0
Вильярреал
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
3
Вильярреал
0
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
21:00
Херес
0 : 1
Хетафе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Херес
0
Хетафе
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
20:00
Хетафе
0 : 2
Сарагоса
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Сарагоса
2
был в запасе
22.02.2010
22 февр. 2010
пн
23:00
Валенсия
2 : 1
Хетафе
22.02.2010
22 февр. 2010
пн
23:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2
Хетафе
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Хетафе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
1
Хетафе
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
Спортинг
1 : 0
Хетафе
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Хетафе
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 17 тур