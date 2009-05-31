Марио Котело
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
179
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Расинг
1 : 1
Хетафе
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
1
Хетафе
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Нумансия
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1
Хетафе
1
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Мальорка
2 : 1
Хетафе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
2
Хетафе
1
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 20:00
Валенсия
4 : 1
Хетафе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
4
Хетафе
1
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Альмерия
2 : 1
Хетафе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
2
Хетафе
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 23:00
Атлетико
1 : 1
Хетафе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Хетафе
1
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Хетафе
0 : 1
Расинг
54'
54'
54'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 0
Хетафе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Нумансия
2
Хетафе
0
был в запасе
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Депортиво
2
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
5
Хетафе
2
был в запасе