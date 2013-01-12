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Хуан Анхель Альбин
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
Эспаньол
1 : 0
Сельта
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1
Сельта
0
был в запасе
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
-:-
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
-:-
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Депортиво
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
21:00
Реал
2 : 2
Эспаньол
88'
89'
88'
89'
88'
89'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
21:00
88'
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2
Эспаньол
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:30
Эспаньол
2 : 2
Севилья
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Севилья
2
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
14:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
0
Хетафе
2
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0
Малага
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
Эспаньол
1 : 2
Сарагоса
24'
50'
24'
50'
24'
50'
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1
Сарагоса
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
-:-
Мальорка
2 : 1
Эспаньол
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур