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Пабло Эрнандес
№19
Полузащитник
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Команда
Лидс
Возраст
36
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2013/2014
2012/2013
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Лидс
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон & Хов
2
Лидс
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лидс
0 : 0
Манчестер Юнайтед
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
84'
84'
84'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
был в запасе
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