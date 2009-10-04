Лукас Лихт
№25
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Хетафе
2 : 1
Осасуна
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2
Осасуна
1
был в запасе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Расинг
1 : 4
Хетафе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1
Хетафе
4
был в запасе