Игорь Бороздин
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:00
Локомотив
0 : 2
Динамо
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Локомотив
0
Динамо
2
был в запасе