Николай Морозюк
№55
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Динамо
0 : 1
Яблонец
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
Яблонец
1
был в запасе
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 18:50
Астана
0 : 1
Динамо
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
0
Динамо
1
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Динамо
3 : 1
Ренн
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
3
Ренн
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Ренн
1 : 2
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ренн
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Яблонец
2 : 2
Динамо
53'
53'
53'
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Яблонец
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Динамо
2 : 2
Астана
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Астана
2
был в запасе