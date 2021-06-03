Андрей Пятов №12 Вратарь Подписаться

Команда Шахтер

Возраст 36

Рост 190

Вес 84

Выиграл 23 трофея с «Шахтером», ездил еще на ЧМ-2006. Соучредитель одного из спортивных сайтов на Украине.