Андрей Пятов
№12
Вратарь
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Команда
Шахтер
Возраст
36
Рост
190
Вес
84
Выиграл 23 трофея с «Шахтером», ездил еще на ЧМ-2006. Соучредитель одного из спортивных сайтов на Украине.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
был в запасе