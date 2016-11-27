Денис Олейник
№22
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Возраст
33
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:30
Шальке-04
3 : 1
Дармштадт
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3
Дармштадт
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:30
Дармштадт
0 : 1
Ингольштадт
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0
Ингольштадт
1
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Байер
3 : 2
Дармштадт
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3
Дармштадт
2
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1 : 0
Дармштадт
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1
Дармштадт
0
был в запасе
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Дармштадт
1 : 1
Хоффенхайм
90'
90'
90'
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
90'
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
1
Хоффенхайм
1
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Кельн
2 : 0
Дармштадт
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2
Дармштадт
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур