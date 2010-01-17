Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Космин Мариус Контра
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Хетафе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
1
Хетафе
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
22:00
Севилья
1 : 2
Хетафе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Хетафе
2
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Тенерифе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2
Тенерифе
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Мальорка
3 : 1
Хетафе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3
Хетафе
1
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Хетафе
2 : 1
Осасуна
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2
Осасуна
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Хетафе
0
был в запасе
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
22:55
Хетафе
3 : 1
Валенсия
86'
86'
86'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
22:55
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3
Валенсия
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе