Хесус Васкес
№20
Полузащитник
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Команда
Рекреативо
Возраст
40
Рост
172
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Малага
3 : 1
Депортиво
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3
Депортиво
1
был в запасе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Депортиво
2 : 0
Эспаньол
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2
Эспаньол
0
был в запасе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Вальядолид
1 : 0
Депортиво
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1
Депортиво
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
был в запасе
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
Депортиво
1 : 2
Реал
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Реал
2
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Хетафе
3 : 1
Депортиво
33'
33'
33'
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3
Депортиво
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 22 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
Депортиво
2 : 3
Валенсия
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2
Валенсия
3
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 19 тур
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
Атлетико
6 : 0
Депортиво
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6
Депортиво
0
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 19:00
Депортиво
2 : 3
Бетис
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Бетис
3
был в запасе