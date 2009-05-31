Поли (Иполито Фернандес Серрано )
№20
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Рекреативо
0 : 1
Расинг
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Рекреативо
0
Расинг
1
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1
Рекреативо
0
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Рекреативо
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Рекреативо
2 : 4
Мальорка
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Рекреативо
2
Мальорка
4
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 29 тур
Рекреативо
0
Севилья
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 29 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Рекреативо
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2
Рекреативо
1
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 22:00
Валенсия
1 : 1
Рекреативо
14.03.2009 14 марта 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1
Рекреативо
1
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Рекреативо
1 : 1
Альмерия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Рекреативо
1
Альмерия
1
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Рекреативо
0
Атлетико
3
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1
Рекреативо
1
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
2 : 0
Спортинг
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Рекреативо
2
Спортинг
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Рекреативо
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Рекреативо
1
был в запасе
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
29'
29'
29'
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3
Нумансия
1
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 17 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
2 : 3
Рекреативо
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2
Рекреативо
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
Реал
1 : 0
Рекреативо
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал
1
Рекреативо
0
был в запасе