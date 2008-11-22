Бету (Роберту Луис Гаспар де Северу)
№22
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
Реал
1 : 0
Рекреативо
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал
1
Рекреативо
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур