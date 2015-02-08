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Яго Бузон
№4
Защитник
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Команда
Кордоба
Возраст
37
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
2008/2009
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:00
Кордоба
1 : 2
Альмерия
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1
Альмерия
2
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
23:59
Сельта
1 : 0
Кордоба
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1
Кордоба
0
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
21:00
Кордоба
0 : 2
Вильярреал
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
21:00
Эльче
2 : 2
Кордоба
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2
Кордоба
2
был в запасе
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
Атлетико
4 : 2
Кордоба
37'
37'
37'
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Кордоба
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 1
Реал Сосьедад
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
Кордоба
0 : 0
Эспаньол
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0
Эспаньол
0
был в запасе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
22:59
Валенсия
3 : 0
Кордоба
31'
31'
31'
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3
Кордоба
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
20:00
Кордоба
1 : 3
Севилья
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Кордоба
1
Севилья
3
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Кордоба
1 : 1
Сельта
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1
Сельта
1
был в запасе
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
Реал
2 : 0
Кордоба
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Кордоба
0
был в запасе