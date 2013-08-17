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Коронавирус
Альберто Сапатер
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
19:30
Ахмат
0 : 1
Локомотив
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
0
Локомотив
1
был в запасе
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
20:15
Локомотив
3 : 1
Краснодар
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
20:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3
Краснодар
1
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 2
ЦСКА
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1
ЦСКА
2
был в запасе
20.07.2013
20 июля 2013
сб
17:30
Волга
1 : 2
Локомотив
20.07.2013
20 июля 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.07.2013
14 июля 2013
вс
17:30
Анжи
2 : 2
Локомотив
14.07.2013
14 июля 2013
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
2
Локомотив
2
был в запасе