Оскар Гонсалес
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Вальядолид
3
был в запасе
07.05.2014 07 мая 2014 ср 22:00
Вальядолид
1 : 1
Реал
07.05.2014 07 мая 2014 ср 22:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Реал
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 34 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
03.05.2014 03 мая 2014 сб 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 22:59
Сельта
4 : 1
Вальядолид
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 22:00
Вальядолид
0 : 0
Валенсия
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014 30 марта 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Вальядолид
43'
43'
43'
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:00
Вальядолид
1 : 1
Райо Вальекано
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
16.03.2014 16 марта 2014 вс 21:00
Севилья
4 : 1
Вальядолид
16.03.2014 16 марта 2014 вс 21:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Вальядолид
1
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Малага
1 : 1
Вальядолид
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1
Вальядолид
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 20:00
Вальядолид
1 : 0
Вильярреал
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 20:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 14:00
Эспаньол
4 : 2
Вальядолид
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2013 17 дек. 2013 вт -:-
Вальядолид
3 : 0
Сельта
17.12.2013 17 дек. 2013 вт -:-
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
3
Сельта
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 21:00
Эльче
0 : 0
Вальядолид
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 22:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
25.08.2013 25 авг. 2013 вс -:-
Вильярреал
2 : 1
Вальядолид
25.08.2013 25 авг. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 2 тур