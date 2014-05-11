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Оскар Гонсалес
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Вальядолид
3
был в запасе
07.05.2014
07 мая 2014
ср
22:00
Вальядолид
1 : 1
Реал
07.05.2014
07 мая 2014
ср
22:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Реал
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 34 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
22:59
Сельта
4 : 1
Вальядолид
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
22:00
Вальядолид
0 : 0
Валенсия
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Вальядолид
43'
43'
43'
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:00
Вальядолид
1 : 1
Райо Вальекано
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
Севилья
4 : 1
Вальядолид
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Вальядолид
1
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Малага
1 : 1
Вальядолид
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1
Вальядолид
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
1 : 0
Вильярреал
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
Эспаньол
4 : 2
Вальядолид
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2013
17 дек. 2013
вт
-:-
Вальядолид
3 : 0
Сельта
17.12.2013
17 дек. 2013
вт
-:-
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
3
Сельта
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
21:00
Эльче
0 : 0
Вальядолид
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
22:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
-:-
Вильярреал
2 : 1
Вальядолид
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 2 тур