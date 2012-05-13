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Сесар Санчес
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
49
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
0
Атлетико
1
был в запасе
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:00
Спортинг
2 : 3
Вильярреал
90'
90'
90'
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Спортинг
2
Вильярреал
3
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
22:59
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Вильярреал
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
Вильярреал
1 : 1
Расинг
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1
Расинг
1
был в запасе
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
21:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Малага
1
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
22:59
Бетис
3 : 1
Вильярреал
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3
Вильярреал
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
22:30
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
0
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
был в запасе
22.03.2012
22 марта 2012
чт
-:-
Вильярреал
1 : 1
Реал
22.03.2012
22 марта 2012
чт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1
Реал
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
14:00
Леванте
1 : 0
Вильярреал
18.03.2012
18 марта 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1
Вильярреал
0
был в запасе
12.03.2012
12 марта 2012
пн
22:59
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.03.2012
12 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1
Хетафе
2
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
14:00
Сарагоса
2 : 1
Вильярреал
04.03.2012
04 марта 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2
Вильярреал
1
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
20:00
Мальорка
4 : 0
Вильярреал
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4
Вильярреал
0
был в запасе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
23.01.2012
23 янв. 2012
пн
22:59
Вильярреал
3 : 0
Спортинг
23.01.2012
23 янв. 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
3
Спортинг
0
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
20:00
Вильярреал
2 : 2
Валенсия
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
2
Валенсия
2
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2
Вильярреал
1
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
18:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:00
Расинг
1 : 0
Вильярреал
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1
Вильярреал
0
был в запасе
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