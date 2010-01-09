Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Клебер Сантана
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фламенго
Возраст
39
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
23:55
Атлетико
2 : 1
Севилья
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
23:55
минуты: 0' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2
Севилья
1
минуты: 0' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
21:00
Тенерифе
1 : 1
Атлетико
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Тенерифе
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Херес
0 : 2
Атлетико
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0
Атлетико
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
Депортиво
2 : 1
Атлетико
90'
90'
90'
90'
90'
90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 37' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2
Атлетико
1
минуты: 37' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
23:55
Атлетико
2 : 3
Реал
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Мальорка
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
Осасуна
3 : 0
Атлетико
26'
26'
26'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
24'
24'
24'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:55
Валенсия
2 : 2
Атлетико
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 5 тур
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Атлетико
2 : 2
Альмерия
28'
84'
28'
84'
28'
84'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
28'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:00
Атлетико
1 : 1
Расинг
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Малага
3 : 0
Атлетико
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур