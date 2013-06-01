Леонардо Франко
№1
Вратарь
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Команда
Сан-Лоренсо
Возраст
44
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
76'
76'
76'
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Сарагоса
0
был в запасе
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
Сарагоса
3 : 0
Райо Вальекано
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 22:59
Сарагоса
3 : 2
Мальорка
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3
Мальорка
2
был в запасе
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
Депортиво
3 : 2
Сарагоса
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3
Сарагоса
2
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 1
Реал
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1
Реал
1
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Севилья
4 : 0
Сарагоса
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:00
Сарагоса
2 : 2
Валенсия
77'
77'
77'
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
Сарагоса
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 14:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1
Сарагоса
1
был в запасе
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
Сарагоса
0 : 0
Эспаньол
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0
Эспаньол
0
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2
Сарагоса
0
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2
Сарагоса
0
был в запасе
04.01.2013 04 янв. 2013 пт 23:30
Сарагоса
1 : 2
Бетис
04.01.2013 04 янв. 2013 пт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1
Бетис
2
был в запасе
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Леванте
1
был в запасе
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 22:59
Райо Вальекано
0 : 2
Сарагоса
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0
Сарагоса
2
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:59
Мальорка
1 : 1
Сарагоса
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1
Сарагоса
1
был в запасе