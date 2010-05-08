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Миста (Мигель Анхель Феррер Мартинес)
№24
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1
Мальорка
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Осасуна
3 : 1
Депортиво
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Депортиво
1
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
Депортиво
0 : 1
Сарагоса
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
0
Сарагоса
1
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
22:55
Валенсия
1 : 0
Депортиво
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
22:55
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1
Депортиво
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0
Вальядолид
2
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Альмерия
1 : 1
Депортиво
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Расинг
0 : 1
Депортиво
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 12 тур
Расинг
0
Депортиво
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 12 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
Депортиво
2 : 1
Атлетико
35'
35'
35'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 11 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
Хетафе
0 : 2
Депортиво
13'
13'
13'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
13'
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0
Депортиво
2
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:00
Депортиво
1 : 0
Севилья
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1
Севилья
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
19:00
Тенерифе
0 : 1
Депортиво
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Тенерифе
0
Депортиво
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
Депортиво
1 : 0
Вильярреал
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1
Вильярреал
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
19:00
Депортиво
2 : 3
Эспаньол
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
19:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Эспаньол
3
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Малага
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
1
Малага
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
21:00
Реал
3 : 2
Депортиво
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
21:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
3
Депортиво
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 1 тур