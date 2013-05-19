Мартин Петров
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Депортиво
2 : 0
Эспаньол
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2
Эспаньол
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
11.05.2013 11 мая 2013 сб 22:59
Эспаньол
1 : 1
Реал
11.05.2013 11 мая 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Реал
1
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 20:00
Севилья
3 : 0
Эспаньол
05.05.2013 05 мая 2013 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3
Эспаньол
0
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:00
Хетафе
0 : 2
Эспаньол
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0
Эспаньол
2
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:00
Эспаньол
3 : 3
Валенсия
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
3
Валенсия
3
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:00
Осасуна
0 : 2
Эспаньол
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0
Эспаньол
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2013 31 марта 2013 вс 20:00
Эспаньол
2 : 2
Реал Сосьедад
31.03.2013 31 марта 2013 вс 20:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:00
Малага
0 : 2
Эспаньол
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0
Эспаньол
2
был в запасе
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Эспаньол
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2
Эспаньол
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
03.03.2013 03 марта 2013 вс 19:00
Эспаньол
0 : 0
Вальядолид
03.03.2013 03 марта 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 21:00
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 21:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1
Эспаньол
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
Эспаньол
1 : 0
Бетис
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 22:00
Эспаньол
3 : 2
Леванте
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 22:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3
Леванте
2
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
Сарагоса
0 : 0
Эспаньол
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0
Эспаньол
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
18.01.2013 18 янв. 2013 пт 22:59
Эспаньол
3 : 2
Мальорка
18.01.2013 18 янв. 2013 пт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3
Мальорка
2
был в запасе