Нихат (Нихат Кахведжи)
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Порту
1 : 1
Бешикташ
62'
62'
62'
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
62'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Порту
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Бешикташ
1 : 3
Порту
31'
31'
31'
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Порту
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Рапид
1 : 2
Бешикташ
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рапид
1
Бешикташ
2
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
0
был в запасе