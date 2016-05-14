Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кани (Рубен Гарсия Кальмаче)
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сарагоса
Возраст
39
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
18:00
Депортиво
0 : 2
Реал
14.05.2016
14 мая 2016
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал
2
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Вильярреал
0 : 2
Депортиво
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:15
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:30
Депортиво
1 : 3
Лас-Пальмас
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:30
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
23:05
Сельта
1 : 1
Депортиво
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
23:05
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1
Депортиво
1
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:30
Депортиво
2 : 1
Леванте
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2
Леванте
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 30 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
0:05
Депортиво
2 : 2
Бетис
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2
Бетис
2
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 24 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
0:05
Спортинг
1 : 1
Депортиво
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2016
01 февр. 2016
пн
22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016
01 февр. 2016
пн
22:30
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 22 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
20:15
Депортиво
1 : 1
Валенсия
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
-:-
Депортиво
1 : 1
Севилья
10'
10'
10'
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
-:-
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1
Севилья
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
-:-
Лас-Пальмас
0 : 2
Депортиво
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
-:-
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0
Депортиво
2
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:15
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
23:05
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
17:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
3
Эспаньол
0
был в запасе
Показать все игры