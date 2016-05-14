Кани (Рубен Гарсия Кальмаче)
№8
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
39
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
Депортиво
0 : 2
Реал
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал
2
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Вильярреал
0 : 2
Депортиво
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
Депортиво
1 : 3
Лас-Пальмас
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 23:05
Сельта
1 : 1
Депортиво
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 23:05
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1
Депортиво
1
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:30
Депортиво
2 : 1
Леванте
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:30
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2
Леванте
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 30 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 0:05
Депортиво
2 : 2
Бетис
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 0:05
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2
Бетис
2
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 24 тур
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 0:05
Спортинг
1 : 1
Депортиво
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 0:05
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 22 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 20:15
Депортиво
1 : 1
Валенсия
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 20:15
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс -:-
Депортиво
1 : 1
Севилья
10'
10'
10'
06.12.2015 06 дек. 2015 вс -:-
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1
Севилья
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс -:-
Лас-Пальмас
0 : 2
Депортиво
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс -:-
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0
Депортиво
2
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 0:05
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 17:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
3
Эспаньол
0
был в запасе