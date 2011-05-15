Робер Пирес
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
47
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
1
Астон Вилла
2
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 1
Уиган Атлетик
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Астон Вилла
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 1
Сток Сити
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Астон Вилла
1
Сток Сити
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
2
Астон Вилла
2
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
Болтон
3 : 2
Астон Вилла
05.03.2011 05 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Болтон
3
Астон Вилла
2
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Астон Вилла
4 : 1
Блэкберн
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
4
Блэкберн
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 1
Астон Вилла
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1
Астон Вилла
1
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 2
Фулхэм
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2
Фулхэм
2
был в запасе
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
был в запасе
25.01.2011 25 янв. 2011 вт 22:45
Уиган Атлетик
1 : 2
Астон Вилла
25.01.2011 25 янв. 2011 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 0
Манчестер Сити
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Астон Вилла
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
был в запасе
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
Астон Вилла
0 : 1
Сандерленд
05.01.2011 05 янв. 2011 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0
Сандерленд
1
был в запасе
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 16:30
Челси
3 : 3
Астон Вилла
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
3
Астон Вилла
3
был в запасе
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 20:30
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 20:30
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур