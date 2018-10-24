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Коронавирус
Александр Димидко
№2
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:30
Тамбов
3 : 0
Химки
90'
90'
90'
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тамбов
3
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Химки
2 : 3
Армавир
56'
56'
56'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
2
Армавир
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 3
Балтика
45'
45'
45'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
3
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
70'
70'
70'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
70'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур