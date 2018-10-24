Александр Димидко
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:30
Тамбов
3 : 0
Химки
90'
90'
90'
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тамбов
3
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Химки
2 : 3
Армавир
56'
56'
56'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
2
Армавир
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 3
Балтика
45'
45'
45'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
3
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0 : 1
Химки
70'
70'
70'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
70'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур