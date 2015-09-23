Муртази Алахвердов
№3
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Возраст
40
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 12:00
Сахалин
0 : 4
Уфа
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сахалин
0
Уфа
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала