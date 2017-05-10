Артем Милевский
№32
Нападающий
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Команда
Динамо-Брест
Возраст
36
Рост
189
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тамбов
3
Тосно
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
Тосно
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 31 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
Тосно
4 : 1
Зенит-2
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
4
Зенит-2
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
Балтика
0 : 2
Тосно
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
26.03.2017 26 марта 2017 вс 16:00
Тосно
1 : 2
Динамо
26.03.2017 26 марта 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
1
Динамо
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тосно
2
Тюмень
2
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
Тосно
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тосно
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 9:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тосно
2
Тамбов
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Тосно
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1
Тосно
1
был в запасе