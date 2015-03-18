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Коронавирус
Отар Марцваладзе
№20
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2012/2013
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тосно
3 : 1
Химик
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
3
Химик
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
был в запасе
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 21 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1
Балтика
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
26'
26'
26'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
24'
24'
24'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
24'
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 10 тур