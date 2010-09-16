Балаж Фаркаш
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Дебрецен
0 : 5
Металлист
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дебрецен
0
Металлист
5
был в запасе