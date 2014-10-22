Юссуф (Юссуф Айила)
№24
Полузащитник
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Команда
Металлист
Возраст
36
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур