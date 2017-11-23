Олег Гусев
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Янг Бойз
0 : 1
Динамо
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Янг Бойз
0
Динамо
1
был в запасе