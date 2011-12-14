Карлос Корреа
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
Динамо
3 : 3
Маккаби
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
3
Маккаби
3
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
Сток Сити
1 : 1
Динамо
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сток Сити
1
Динамо
1
был в запасе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Бешикташ
1 : 0
Динамо
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Динамо
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Динамо
1 : 0
Бешикташ
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
1
Бешикташ
0
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
Динамо
1 : 1
Сток Сити
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Сток Сити
1
был в запасе