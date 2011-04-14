Бадр Эль Каддури
№30
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
Брага
0 : 0
Динамо
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брага
0
Динамо
0
был в запасе