Горан Саблич
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
Арсенал
1 : 0
Динамо
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Арсенал
1
Динамо
0
был в запасе