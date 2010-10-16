Леонид Ковель
№11
Нападающий
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Команда
Минск
Возраст
34
Рост
179
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
6
Сатурн
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
Сатурн
3 : 2
Динамо
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Сатурн
3
Динамо
2
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
2
Сатурн
1
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
2
Сатурн
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Ростов
1 : 0
Сатурн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ростов
1
Сатурн
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 16:30
Сатурн
1 : 1
Сибирь
20.03.2010 20 марта 2010 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Сатурн
1
Сибирь
1
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 16:15
Алания
1 : 1
Сатурн
83'
83'
83'
83'
83'
83'
14.03.2010 14 марта 2010 вс 16:15
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Алания
1
Сатурн
1
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур