Ярослав Мартынюк
№19
Полузащитник
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Команда
Карпаты
Возраст
32
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
был в запасе