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Коронавирус
Евгений Шахов
№28
Полузащитник
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Команда
АЕК
Возраст
30
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Лестер Сити
2 : 0
АЕК
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лестер Сити
2
АЕК
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
АЕК
0 : 3
Заря
43'
49'
43'
49'
43'
49'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
0
Заря
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
АЕК
1 : 2
Лестер Сити
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Брага
3 : 0
АЕК
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брага
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур