Виталий Денисов
№29
Защитник
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Команда
Томь
Возраст
34
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
88'
88'
88'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
75'
75'
75'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
43'
43'
43'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 23'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 23' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
54'
54'
54'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 13 тур