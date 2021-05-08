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Виталий Денисов
№29
Защитник
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Команда
Томь
Возраст
34
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
88'
88'
88'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
75'
75'
75'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
43'
43'
43'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 23'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 23' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
54'
54'
54'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 13 тур