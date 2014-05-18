Чиприан Марика
№19
Нападающий
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Команда
Коньяспор
Возраст
35
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
43'
90'
43'
90'
43'
90'
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
43'
90'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Севилья
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 37 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Хетафе
1 : 0
Малага
37'
12'
37'
12'
37'
12'
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 20:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 18:00
Эльче
1 : 0
Хетафе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 22:00
Валенсия
1 : 3
Хетафе
27'
27'
27'
30.03.2014 30 марта 2014 вс 22:00
27'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1
Хетафе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
Бетис
2 : 0
Хетафе
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Хетафе
0
был в запасе
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Хетафе
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 19:00
Хетафе
0 : 3
Реал
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 40'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 40' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:00
Хетафе
2 : 2
Реал Сосьедад
29'
29'
29'
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:00
29'
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 14:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 14:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс -:-
Малага
1 : 0
Хетафе
88'
88'
88'
15.12.2013 15 дек. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Леванте
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
7
Хетафе
0
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 14 тур