Луис Адриано
№12
Нападающий
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Команда
Палмейрас
Возраст
34
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
20.07.2019 20 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
25'
25'
25'
20.07.2019 20 июля 2019 сб 21:30
25'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
76'
76'
76'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 1 тур