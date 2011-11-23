Жадсон (Жадсон Родригес Да Силва)
№10
Полузащитник
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Команда
Коринтианс
Возраст
37
Рост
169
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
Шахтер
0 : 2
Порту
65'
65'
65'
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
минуты: 59' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Шахтер
0
Порту
2
минуты: 59' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
Шахтер
2 : 2
Зенит
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 67'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Шахтер
2
Зенит
2
минуты: 1' - 67' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
Шахтер
1 : 1
АПОЭЛ
64'
64'
64'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
64'
минуты: 1' - 82'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Шахтер
1
АПОЭЛ
1
минуты: 1' - 82' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
Порту
2 : 1
Шахтер
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 64'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Порту
2
Шахтер
1
минуты: 1' - 64' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур