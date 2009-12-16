Игор Дуляй
№44
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Партизан
1 : 0
Шахтер
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Тулуза
0 : 2
Шахтер
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тулуза
0
Шахтер
2
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Шахтер
4 : 0
Тулуза
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шахтер
4
Тулуза
0
был в запасе
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Брюгге
1 : 4
Шахтер
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
Шахтер
4
был в запасе