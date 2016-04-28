Вячеслав Шевчук
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 22:05
Шахтер
2 : 2
Севилья
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Шахтер
2
Севилья
2
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Шахтер
0 : 0
Шальке-04
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
0
Шальке-04
0
был в запасе