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Коронавирус
Штефан Кисслинг
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
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2009/2010
2008/2009
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Байер
3 : 2
Ганновер-96
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Вердер
0 : 0
Байер
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0
Байер
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Байер
0 : 1
Штутгарт
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
0
Штутгарт
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Байер
0
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
Байер
4 : 1
Айнтрахт
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
4
Айнтрахт
1
был в запасе
09.04.2018
09 апр. 2018
пн
21:30
РБ Лейпциг
1 : 4
Байер
09.04.2018
09 апр. 2018
пн
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
4
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
Байер
0 : 0
Аугсбург
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0
Аугсбург
0
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Байер
2 : 0
Боруссия
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
2
Боруссия
0
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Байер
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1
Байер
2
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:30
Байер
0 : 2
Шальке-04
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
0
Шальке-04
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Байер
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Байер
1
был в запасе
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Майнц
3 : 1
Байер
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3
Байер
1
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
16:30
Байер
2 : 2
Хоффенхайм
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2
Хоффенхайм
2
был в запасе