Карим Хагги
№5
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Шальке-04
3 : 2
Штутгарт
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
3
Штутгарт
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Штутгарт
2 : 2
Фрайбург
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
2
Фрайбург
2
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 1
Штутгарт
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1
Штутгарт
1
был в запасе
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
2
Боруссия
3
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Штутгарт
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
2
Штутгарт
1
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
0
Бавария
2
был в запасе
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
Кельн
0 : 0
Штутгарт
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0 : 1
Боруссия
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
0
Боруссия
1
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0 : 0
Падерборн
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0
Падерборн
0
был в запасе
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:30
Фрайбург
1 : 4
Штутгарт
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
1
Штутгарт
4
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:30
Вердер
2 : 0
Штутгарт
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2
Штутгарт
0
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0 : 4
Вольфсбург
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0
Вольфсбург
4
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
4 : 5
Штутгарт
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4
Штутгарт
5
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Штутгарт
3 : 3
Байер
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
3
Байер
3
был в запасе
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 21:30
Герта
3 : 2
Штутгарт
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3
Штутгарт
2
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Штутгарт
1 : 0
Ганновер-96
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1
Ганновер-96
0
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
2
Штутгарт
2
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Штутгарт
0 : 2
Хоффенхайм
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
2
Штутгарт
0
был в запасе