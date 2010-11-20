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Бенедикт Фернандес
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
20:30
Байер
1 : 1
Бавария
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1
Бавария
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:30
Байер
3 : 1
Кайзерслаутерн
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
3
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:30
Шальке-04
0 : 1
Байер
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
Байер
0 : 1
Майнц
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0
Майнц
1
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:30
Байер
2 : 2
Вердер
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2
Вердер
2
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Штутгарт
1 : 4
Байер
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1
Байер
4
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
18:30
Байер
0 : 0
Нюрнберг
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0
Нюрнберг
0
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 2
Байер
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2
Байер
2
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
16:30
Байер
3 : 6
Боруссия
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
3
Боруссия
6
был в запасе
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:30
Боруссия
0 : 2
Байер
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Байер
2
был в запасе